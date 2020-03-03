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3 березня • оновлено в 22:02
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Курйоз року: польський футболіст бив по воротах і зламав собі ніс

2.9т
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Захисник польського клубу ЛКС Мацей Домбровський зламав собі ніс під час матчу чемпіонату Польщі з футболу з "Аркою". Травма сталася через те, що гравець не впорався з ударом через себе.

Під час розіграшу кутового на самому початку гри 32-річний Домбровський, намагаючь пробити через себе, промахнувся і влучив коліном собі в ніс, зламавши його. Футболістові тут же було надано медичну допомогу і він був замінений вже на 6-й хвилині.

Поєдинок, який проходив у Гдині, закінчився внічию – 1:1. "Арка" (Гдиня) йде на 14-му місці чемпіонату Польщі, ЛКС (Лодзь) замикає турнірну таблицю.

Мацей Домбровський (ліворуч)

Мацей Домбровський (ліворуч)

Przemyslaw Swiderski

Як повідомляв OBOZREVATEL, дуже курйозний гол – після дальнього кидка з ауту – був забитий у матчі третього дивізіону чемпіонату Польщі між "Конкордом" і "Ураганом".

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Автор
Денис Карпов
Місце
Польща Гдиня
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