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17 вересня • оновлено в 21:10
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"Купив квартиру в Україні": Гвардіола вiдсмалив перед матчем з "Шахтарем"

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола напередодні гри з "Шахтарем" в Харкові в Лізі чемпіонів пожартував про свої постійнi матчи в Україні.

"Купив квартиру в Україні": Гвардіола вiдсмалив перед матчем з "Шахтарем"

"Я вже купив квартиру в Україні. Я грав проти "Шахтаря" багато разів: з "Барселоною", "Баварією" і тепер з "МанСіті". Приїжджаю сюди майже кожен сезон, вже звик і мені дуже подобається", - цитує іспанця пресслужба "гірників".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 вересня, свій перший матч в Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Гірники на ОСК "Металіст" зіграють з "Манчестер Сіті".

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Особа
Пеп Гвардіола
Місце
Україна Харків
Тег
ФК Шахтар
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