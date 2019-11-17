"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020

Безвольна поразка збірної Росії з футболу в матчі відбору кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 викликала шквал люті серед місцевих уболівальників.

Росія - Бельгія

В інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.

"Настільки все банально, повільно і примітивно! Ні тобі обводів, загострення, нестандартних дій. Складається відчуття, що кожен намагається якомога швидше позбутися від м'яча. Ніякої думки!", "Це і є справжній клас нашого футболу. Кривоногi мільйонери бездарні", - писали юзери.

Багато обмежилися лише образами, назвавши такий виступ збірної ганьбою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

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