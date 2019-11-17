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17 листопада • оновлено в 12:21
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"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020

2.8т
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Безвольна поразка збірної Росії з футболу в матчі відбору кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 викликала шквал люті серед місцевих уболівальників.

Росія - Бельгія

Росія - Бельгія

В інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.

"Настільки все банально, повільно і примітивно! Ні тобі обводів, загострення, нестандартних дій. Складається відчуття, що кожен намагається якомога швидше позбутися від м'яча. Ніякої думки!", "Це і є справжній клас нашого футболу. Кривоногi мільйонери бездарні", - писали юзери.

Багато обмежилися лише образами, назвавши такий виступ збірної ганьбою.

"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020
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Провал Росії: результати відбору Евро2020 16 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Місце
Росія
Теги
збірна Росії з футболу збірна Бельгії з футболу
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Kaцaпы и косоногие и криворукие. Зато хитрожопые
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего удивительного у руцких руки и ноги заточены только под куй и берцы)))))))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
О капитане сборной России по футболу Дзюбе. Да игры лев рассказывает, как он порвёт Бельгию, а после игры побитая собака рассказывает, почему её порвал лев.
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