Кривдник українського клубу вийшов у Лігу Європи, забивши безглуздий переможний гол. Відео

Хорватська "Рієка" здобула виїзну перемогу над "Копенгагеном" з рахунком 1:0 і завоювала путівку в груповий етап Ліги Європи.

Єдиний гол у матчі був забитий на 20-й хвилині поєдинку, коли кривдникові "Колоса" в попередньому раунді кваліфікації вдалося провести стрімку контратаку і відкрити рахунок безглуздим чином. Спочатку два захисника "Копенгагена" зіткнулися і впали на газон, відкривши нападнику "Рієки" Сандро Куленовичу шлях до воріт, а потім після його удару м'яч відскочив від поперечини в ногу футболістові данської команди і влетів у сітку.

Нагадаємо, що раніше хорвати здолали "Колос" із Ковалівки з рахунком 2:0 у матчі, який запам'ятався неймовірно складними погодними умовами.

У п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи. "Рієка" потрапила в четверту корзину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому матчі плей-оф кваліфікації ЛЄ "Мілан" пройшов португальський "Ріу Аве", вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру.