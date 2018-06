Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення чемпіонатів світу

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив особливий рекорд

КріРо забив на четвертій хвилині матчу чемпіонату світу 2018 зі збірною Іспанії, який зараз проходить в Сочі на стадіоні "Фішт". Кріш реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

Роналду став четвертим гравцем в історії футболу, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу. Португалець раніше ставав автором голів на ЧС-2006, ЧС-2010 і ЧС-2014. Також на чотирьох чемпіонатах світу забивали німці Уве Зеєлер і Мирослав Клозе і бразилець Пеле, пише "Чемпионат" з посиланням на Twitter-канал GracenoteLive.

Cristiano Ronaldo joins Uwe Seeler, Pelé and Miroslav Klose in scoring at a record 4 #WorldCup #PortugalVsSpain #POR