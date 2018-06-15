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Чемпіонат світу 2018
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Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення чемпіонатів світу

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив особливий рекорд

КріРо забив на четвертій хвилині матчу чемпіонату світу 2018 зі збірною Іспанії, який зараз проходить в Сочі на стадіоні "Фішт". Кріш реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

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Роналду став четвертим гравцем в історії футболу, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу. Португалець раніше ставав автором голів на ЧС-2006, ЧС-2010 і ЧС-2014. Також на чотирьох чемпіонатах світу забивали німці Уве Зеєлер і Мирослав Клозе і бразилець Пеле, пише "Чемпионат" з посиланням на Twitter-канал GracenoteLive.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду відкинув пропозицію "Реалу" про продовження контракту.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Персона
Кріштіану Роналду
Место
РосіяСочі
Объекты
збірна Португалії з футболузбірна Іспанії з футболу
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