Кращий футбольний клуб Росії ганебно принизили в Москві

Московський "Локомотив" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи розгромно програв іспанському "Атлетико". Зустріч в столиці Росії завершилася з рахунком 1:5.

Ця поразка "Локо" стала одним з найбільших домашніх для російських клубів в єврокубках і рекордним за останні 22 роки.

Крупніше "Локомотива" вдома програвали: московське "Динамо" - "Айнтрахту" (0:6) в 1993 році, "Локомотив" - "Баварії" (0:5) - в 1995-му, "Аланія" (Владикавказ) - " Рейнджерс "(2:7) - в 1996-му.

"Локомотив" Росія - "Атлетіко" Іспанія - 1:5 (1:1, 0:4)

Голи: 0:1 - 16 Корреа, 1:1 - 20 Рибус, 1:2 - 47 Сауль, 1:3 - 65, пенальті Торрес, 1:4 - 70 Торрес, 1:5 - 85 Грізманн.

Локомотив - Коченков, Рибус, Чорлука (Пейчіновіч, 75), Кверквелія, Фернандеш, Денисов, Олексій Андрійович Міранчук, Олексій Андрійович Міранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), Фарфан (Едер, 46), Лисов.

Атлетіко - Вернер, Годін, Філіпе Луїс (Люка Ернандес, 62), Хуанфран (Врсалько, 46), Хіменес, Сауль (Грізманн, 61), Габі, Парти, Коке, Корреа, Торрес.

Перший матч - 0:3.

Відзначимо, що в першому матчі "Локомотив" пропустив принизливий гол від футболіста "Атлетико".