''Кращий друг - чорний'': одноклубник заступився за Зозулю

Футболіст "Альбасете" Йон Ерісе прокоментував ситуацію навколо політичних поглядів його партнера по команді українця Романа Зозулі.

Через громадянську позицію екс-форварда національної збірної не прийняли вболівальники іншого іспанського клубу – "Райо Вальєкано", з яким гравець підписав контракт в 2017 році. Фанати звинуватили Зозулю в нацизмі.

"Він винятковий, добрий, скромний і працьовитий хлопець. Розповім анекдот, щоб пояснити, чому ситуація з Романом виглядає дуже смішно. Є дуже цікавий факт: люди приписують Зозулі певні політичні ідеали, а його кращий друг в роздягальні – чорний. Це Джеремі Бела. Це вже спростовує всі дурниці і судження, які про нього говорять", – цитує Ерісе 5maseldescuento.

Роман Зозуля 5maseldescuento

Іспанський півзахисник обурений тим, як вчинили з українським футболістом в "Райо Вальєкано".

"Для мене виглядає дуже дивною ситуація, коли гравець підписує контракт з "Райо", а його розривають через групу людей", –висловився Ерісе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники "Бетіса" ефектно потролили своїх колег з "Райо Вальєкано" під час матчу 15-го туру чемпіонату Іспанії. Фанати наділи маски з обличчям колишнього гравця обох команд Романа Зозулі. Таким чином ультрас "Бетіса" пригадали супернику скандальний епізод.

Український форвард "Альбасете" зробив героїчний вчинок під час матчу його команди з "Гранадою". На 22-й хвилині гри після зіткнення з суперником звалився на поле без свідомості нападник "Альбасете" Рей Манай. Зозуля першим кинувся до товариша і допоміг йому прийти в себе.

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