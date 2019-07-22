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Кошмар "Шахтаря": як суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів пов'язаний з Україною

2.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" почне єврокубки матчами проти "Брюгге", з яким зустрінеться в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Незважаючи на те, що "динамівці" раніше ніколи не грали з цим клубом, сам "Брюгге" дуже часто переплітався з українським футболом і є найвідомішою бельгійською командою для нашого вболівальника. Як так - розповідає OBOZREVATEL.

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Відкрили Бельгію для України та виростили знакового легіонера

"Динамо" хоч раніше і не зустрічалося з "Брюгге", але допомогло бельгійцям виростити одного з найвідоміших східних легіонерів чемпіонату Бельгії 2000-х - Сергія Серебренникова.

Сергій Серебренников

Сергій Серебренников

dynamo.kiev.ua

Серебренников на кордоні 90-х і 2000-х три роки грав за "Динамо" (правда, далеко не завжди в першій команді), поки в 2002-му не зважився на переїзд до Бельгії. Тоді це було справжнє диво для українського футболу - Серебренников разом з іншим футболістом Олегом Ящуком стали фактично першими українцями в футболі Бельгії. І Сергій затримався в "Брюгге" на 5 років, хоча міцним гравцем основи так і не став.

Але після цього був досвід гри ще в кількох місцевих командах і навіть кар'єра граючого тренера в 2011-2014 рр. В цілому ж Серебренников став одним із найбільш упізнаваних легіонерів бельгійського чемпіонату, після перейшовши на роботу агента. Саме з його допомогою в останні роки в Бельгію поїхав ряд молодих українців, в тому числі й Руслан Малиновський.

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Приїжджали в Україну ще в 90-х

Хто з наших не просто "якось зустрічався", а навіть награвся з "Брюгге", так це "Шахтар". Донеччани грали з бельгійцями і в кваліфікації Кубка володарів кубків УЄФА, і у відборі Ліги чемпіонів, і в групі Ліги Європи.

"Шахтар" не раз грав з "Брюгге", але перемагав лише лічені рази

"Шахтар" не раз грав з "Брюгге", але перемагав лише лічені рази

Найбільш пам'ятна дуель "гірників" з бельгійцями в третій для "Шахтаря" Лізі чемпіонів в його історії. Донецька команда зійшлася з суперником в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ, вдома зіграла 1:1, а в гостях навіть повела 1:0 на 13-й хвилині. Але "Брюгге" на своєму полі таки відігрався, а в серії пенальті у "Шахтаря" явно не пішло - лише один забитий з "точки" і програш в серії 1:4. В цілому ж донеччани зустрічалися з "Брюгге" 4 рази (двохматчеві поєдинки) в єврокубках, і виграли тільки двічі.

Також з "Брюгге" з українських команд грали ще ЦСКА Київ і "Дніпро". При чому у дніпрян бельгійці значаться в "срібному трофейному списку - саме "Брюге" обігрли дніпряни в 2015-му в 1/4 фіналу на шляху до фіналу Ліги Європи.

Закрили реєстр Малиновського, фактично вручивши українцю і його "Генку" чемпіонство

Минулий сезон вийшов дуже вдалим для Руслана Малиновського в чемпіонаті Бельгії, а "вишенькою" боротьби за чемпіонство для Руслана та його "Генка" були матчі з "Брюгге". У підсумку "Брюгге" лише на два очки програв чемпіонство, а Малиновський підняв над головою кубок ліги.

Руслан Малиновський в одному з матчів проти "Брюгге"

Руслан Малиновський в одному з матчів проти "Брюгге"

Досить символічно вийшло, що у вирішальній дуелі чемпіонату (за 3 тури до кінця) в матчі з "Брюгге" Малиновський закрив свій послужний список в футболці "Генка". У тому поєдинку Руслан віддав останню гольову передачу в сезоні, довівши список до 10-ти ассистів. Останній же гол в сезоні українець забив трохи раніше, "Антверпену".

Взяли чергового вихованця "Шахтаря"

В "Брюгге" довго не було українських гравців після Серебренникова, але цього літа клуб знову запросив футболіста з України - захисника Едуарда Соболя.

Едуард Соболь

Едуард Соболь

twitter.com/ClubBrugge

Правда, Соболь поки лише орендований у "Шахтаря", але все ж чимало підстав розраховувати, що Едуард по-справжньому заграє в Бельгії. Соболь вже не без досвіду гри в зарубіжному чемпіонаті (Чехія), а клуб бачить, що молоді українці (Малиновський, Яремчук, Пластун) можуть ставати гравцями високого рівня і приносити прибуток за допомогою хорошого трансферу. Поки ж Соболь грав за "Брюгге" тільки в спарингах, але відзначився двома гольовими передачами.

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Теми
Ліга чемпіонів українці за кордоном жеребкування чемпіонат Бельгії Ліга Європи
Особи
Руслан Малиновський Едуард Соболь Євген Коноплянка
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар ФК Брюгге ФК Дніпро ФК Генк
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