Корупція на ЧС-2022: екс-президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти

Колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні, взятого раніше під варту у Франції, звільнили.

Як повідомляє AFP, його відпустили після надання свідчень у рамках розслідування справи про корупцію під час вибору країни - господині чемпіонату світу з футболу 2022 року.

За даними ЗМІ, колишній президент УЄФА не був арештований або звинувачений в скоєнні злочину. Раніше повідомлялося, що Платіні перебуває в антикорупційному управлінні судової поліції в Нантерре.

У справі також проходять колишній радник президента Ніколя Саркозі Софі Діон і Клод Геан, який займав раніше пости генерального секретаря адміністрації президента Франції і міністра внутрішніх справ країни.

Мішель Платіні

#BREAKING Ex-UEFA chief Platini freed from French custody pic.twitter.com/Qg4QxNPlmG - AFP news agency (@AFP) 18 червня 2019 р

Як відомо, місцем проведення ЧС-2022 в 2010 році був обраний Катар. Пізніше футбольні функціонери з різних країн звинуватили представників Катару в підкупі голосів на користь своєї заявки. З цього приводу проводилося розслідування Міжнародною федерацією футболу, яке не виявило фактів корупції.

Нагадаємо, Мішель Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2016 рік, також був членом виконкому ФІФА. Був визнаний найсильнішим французьким гравцем XX століття за версією видання France Football. Три роки поспіль отримував "Золотий м'яч" (1983, 1984, 1985 роки).

З 1990 року тренував національну збірну Франції. У 2015 році Арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила Платіні від обов'язків глави УЄФА, але організація відмовилася виконувати це рішення.

Як писав OBOZREVATEL, Платіні взяли під варту 18 червня.

Раніше, в грудні 2015 року Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) прийняла шокуюче рішення по відношенню до свого президента Зеппу Блаттеру і главі УЄФА Мішелю Платіні. Обидва чиновника офіційно відсторонені від футболу на 8 років.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!