Корупційний скандал з ЧС-2018 у Росії: ФІФА винесла обвинувачення

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) подала в суд на колишнього президента організації Йозефа Блаттера і колишнього главу УЄФА Мішеля Платіні.

Мішель Платіні та Йозеф Блаттер

Як повідомляє прес-служба ФІФА, позови були прийняті швейцарськими судами. Міжнародна федерація хоче повернути 2 млн швейцарських франків (близько 1,8 мільйона євро), які Блаттер перевів на рахунки Платіні в 2011 році. Якщо суд задовольнить вимогу ФІФА, то отримані гроші будуть спрямовані на розвиток футболу.

У 2015 році Платіні був відсторонений від футбольної діяльності на вісім років. Француза покарали за порушення Кодексу етики ФІФА після того, як він отримав гроші на свій особистий рахунок від тодішнього президента ФІФА Блаттера. Швейцарець, у свою чергу, також був відсторонений за результатами розслідування.

Функціонерів звинувачують також у змові, результатом якої стала перемога заявки Росії в тендері на організацію ЧС-2018 і заявки Катару на проведення ЧС-2022. Відзначимо, що самі Блаттер і Платіні заперечують будь-які порушення зі свого боку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі були опубліковані шокуючі докази того, що Росія купила перемогу в тендері на проведення ЧС-2018 з футболу.

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