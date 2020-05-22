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22 травня • оновлено в 23:29
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Коронавірус у всієї родини: дружина легендарного російського футболіста Погребняка розповіла про шок і страх

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Вся сім'я легендарного російського футболіста Павла Погребняка виявилася зараженою коронавірусною інфекцією.

Про це повідомила дружина нападника єкатеринбурзького "Уралу" Марія. За її словами, після самого Погребняка хвороба була виявлена у неї та трьох дітей.

"Чоловік поїхав в Єкатеринбург на збори. Жодних симптомів. Ніщо біди не віщувало. По прильоту здали аналізи. Паша – COVID-позитивний. Шок. Вночі піднялася температура до 38, приїхали лікарі, відвезли на КТ, діагноз – "двостороння пневмонія". Я була впевнена, що він її підчепив у літаку. Знову ж думки в голові: але ж так швидко вірус не виявляється. Загалом, вирішила здати з дітьми аналізи. У старшого сина вже пневмонія. Страшно? Дуже", – сказала Марія в ефірі соціальної мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент екстренера київського "Динамо" Сергія Реброва Шандор Варга назвав коронавірус "бізнесом купки бандитів".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
збірна Росії з футболу
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Коронавірус. Найважливіше

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