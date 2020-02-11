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11 лютого • оновлено в 11:08
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"Король футболу" Пеле у важкому стані: спортивні підсумки 10 лютого

1.3т
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Син легендарного Пеле розповів про важкий стан "Короля футболу", а в Олександра Усика виникли нові проблеми з боєм у суперважах.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 10 лютого.

Крім того, Василю Ломаченку пригадали скандальне відео з російським спецназом. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Єлизавета Туктамишева Олександр Емельяненко Король футболу Пеле Олександр Усик
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