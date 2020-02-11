"Король футболу" Пеле у важкому стані: спортивні підсумки 10 лютого

Син легендарного Пеле розповів про важкий стан "Короля футболу", а в Олександра Усика виникли нові проблеми з боєм у суперважах.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 10 лютого.
Крім того, Василю Ломаченку пригадали скандальне відео з російським спецназом. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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