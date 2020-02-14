"Король футболу" Пеле прокоментував новини про важкий стан

Видатний бразильський нападник Пеле спростував інформацію про те, що знаходиться в пригніченому стані через проблеми зі здоров'ям.

"У мене все в порядку. Я приймаю той факт, що з кожним роком мені доводиться адаптуватися до нових фізичних обмежень, і намагаюся не сумувати через труднощі. У моєму житті є як хороші, так і погані дні. Це нормально для людей мого віку. Я не боюся, я рішучий в тому, що роблю", – заявив" Король футболу "в інтерв'ю інформагентству Reuters.

Пеле

Нагадаємо, що в жовтні легендарному футболістові виповниться 80 років. Він є єдиним гравцем, який тричі ставав переможцем чемпіонату світу з футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Пеле Едіньо заявив, що його батько перебуває в пригніченому стані через проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому вільно пересуватися.

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