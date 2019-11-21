Головна Новини
21 листопада • оновлено в 13:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

ФФУ покарала Тайсона за матч з "Динамо"

1.1т
Читати матеріал російською

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) дискваліфікував бразильського легіонера "Шахтаря" Тайсона на один матч Української прем'єр-ліги (УПЛ).

Крім того, капітан "гірників" пропустить ще два матчі умовно, повідомляє Tribuna.

Тайсон в матчі "Шахтар" – "Динамо"

Тайсон в матчі "Шахтар" – "Динамо"

ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що Тайсон отримав пряму червону картку за нецензурний жест, показаний уболівальникам київського "Динамо" в матчі 14-го туру УПЛ після расистських вигуків з їхнього боку.

Новини
Покарання Тайсона: названі невтішні наслідки для України

На засіданні КДК також було розглянуто епізод за участю голкіпера "Шахтаря" Олега Кудрика, який виступає за "Карпати" на правах оренди. У своєму матчі 14-го туру проти "Маріуполя" він був вилучений за такий же жест у бік вболівальників і отримав ідентичне покарання.

У наступному поєдинку "гірники" зіграють зі "Львовом", а "Карпати" – з "Олімпіком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, від УАФ вимагали скасувати червону картку Тайсону.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо - Шахтар расизм
Особа
Тайсон
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги