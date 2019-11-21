ФФУ покарала Тайсона за матч з "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) дискваліфікував бразильського легіонера "Шахтаря" Тайсона на один матч Української прем'єр-ліги (УПЛ).

Крім того, капітан "гірників" пропустить ще два матчі умовно, повідомляє Tribuna.

Тайсон в матчі "Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що Тайсон отримав пряму червону картку за нецензурний жест, показаний уболівальникам київського "Динамо" в матчі 14-го туру УПЛ після расистських вигуків з їхнього боку.

На засіданні КДК також було розглянуто епізод за участю голкіпера "Шахтаря" Олега Кудрика, який виступає за "Карпати" на правах оренди. У своєму матчі 14-го туру проти "Маріуполя" він був вилучений за такий же жест у бік вболівальників і отримав ідентичне покарання.

У наступному поєдинку "гірники" зіграють зі "Львовом", а "Карпати" – з "Олімпіком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, від УАФ вимагали скасувати червону картку Тайсону.

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