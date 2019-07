Контракт на 800 млн: "Барселона" оголосила про найбільш очікуваний трансфер року

Каталонська "Барселона" оголосила про підписання контракту із чемпіоном світу 2018 року Антуаном Грізманном.

Про найбільш очікуваний трансфер цього літа повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових". 28-річний нападник підписав із чемпіонами Іспанії п'ятирічний контракт із сумою відступних у 800 мільйонів євро. При цьому каталонці виплатили мадридському "Атлетіко" 120 млн євро клаусули, яка була прописана в угоді француза з "матрацниками".

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b