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Контракт на 800 млн: "Барселона" оголосила про найбільш очікуваний трансфер року

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Каталонська "Барселона" оголосила про підписання контракту із чемпіоном світу 2018 року Антуаном Грізманном.

Про найбільш очікуваний трансфер цього літа повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових". 28-річний нападник підписав із чемпіонами Іспанії п'ятирічний контракт із сумою відступних у 800 мільйонів євро. При цьому каталонці виплатили мадридському "Атлетіко" 120 млн євро клаусули, яка була прописана в угоді француза з "матрацниками".

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Таким чином, трансфер Грізманна увійшов до п'ятірки найдорожчих в історії футболу. При цьому в нинішньому році цей перехід став другим за сумою відступних, поступившись трансферу Жоао Феліша з "Бенфіки" в "Атлетіко" (126 млн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антуан Грізманн влаштував бойкот, відмовившись тренуватися з мадридським "Атлетіко" через трансфер у "Барселону".

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Теми
Трансфери Чемпіонат Іспанії
Особа
Антуан Грізманн
Тег
ФК Барселона
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