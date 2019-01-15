Коноплянкою вирішили ''закрити діру'' в турецькому клубі

Турецький клуб "Бешикташ" домовився з німецьким "Шальке" про оренду футболіста збірної України Євгена Коноплянки.

Як повідомляє канал SuperHaber, посилаючись на місцевого авторитетного журналіста Юміта Ерола, 15-кратний чемпіон Туреччини має найближчим часом офіційно оголосити про трансфер.

Євген Коноплянка ФК Шальке

За словами Ерола, німецька, турецька та українська сторони вже досягли домовленостей з ключових питань.

Перехід Коноплянки має допомогти "Бешикташу" залатати дірки на правому фланзі у зв'язку з тим, що нападник збірної Нідерландів Раян Бабель іде з команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що у нашого футболіста з'явився варіант продовження кар'єри у турецькому "Фенербахче".

Гельзенкірхенський клуб планує попрощатися з українцем через порушення дисципліни.

24 листопада Коноплянка забив приголомшливий м'яч у ворота збірної Словаччини в заключному матчі Ліги націй. Ефектний гол потрапив до п'ятірки кращих за два останні тури змагань за версією УЄФА.

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