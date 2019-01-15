Коноплянкою вирішили ''закрити діру'' в турецькому клубі

Турецький клуб "Бешикташ" домовився з німецьким "Шальке" про оренду футболіста збірної України Євгена Коноплянки.
Як повідомляє канал SuperHaber, посилаючись на місцевого авторитетного журналіста Юміта Ерола, 15-кратний чемпіон Туреччини має найближчим часом офіційно оголосити про трансфер.
Євген Коноплянка
ФК Шальке
За словами Ерола, німецька, турецька та українська сторони вже досягли домовленостей з ключових питань.
Перехід Коноплянки має допомогти "Бешикташу" залатати дірки на правому фланзі у зв'язку з тим, що нападник збірної Нідерландів Раян Бабель іде з команди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що у нашого футболіста з'явився варіант продовження кар'єри у турецькому "Фенербахче".
Гельзенкірхенський клуб планує попрощатися з українцем через порушення дисципліни.
24 листопада Коноплянка забив приголомшливий м'яч у ворота збірної Словаччини в заключному матчі Ліги націй. Ефектний гол потрапив до п'ятірки кращих за два останні тури змагань за версією УЄФА.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".