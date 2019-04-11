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Коноплянка прийняв радикальне рішення в "Шальке"

3.7тЧитати матеріал російською

Лідер збірної України Євген Коноплянка прийняв рішення залишити німецький "Шальке".

За даними видання BILD, у переході півзахисника зацікавлене й керівництво "кобальтових", що ще більше підвищує шанси на трансфер футболіста вже цього літа.

Отримуючи одну з найвищих зарплат у клубі (приблизно п'ять мільйонів євро в рік), Євген так і не зміг стати основним гравцем команди.

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Коноплянка прийняв радикальне рішення в "Шальке"

Водночас після призначення в. о. головного тренера "Шальке" легендарного Хуба Стевенса, який замінив на цій посаді Доменіко Тедеско, українець перестав потрапляти до заявки на матчі.

Зазначається, що Конопляка вже поінформував своє оточення про рішення перейти в інший клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої зими Євген Коноплянка перебував за крок від переходу в турецький "Бешикташ", однак в останній момент трансфер заблокував головний тренер стамбульського клубу.

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Тема
Чемпіонат Німеччини
Особа
Євген Коноплянка
Тег
Шальке-04
Джерело
Джерело:Sport.de
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Lees Alicia
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Lees Alicia
Lees Alicia
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