Коноплянка прийняв радикальне рішення в "Шальке"

Лідер збірної України Євген Коноплянка прийняв рішення залишити німецький "Шальке".

За даними видання BILD, у переході півзахисника зацікавлене й керівництво "кобальтових", що ще більше підвищує шанси на трансфер футболіста вже цього літа.

Отримуючи одну з найвищих зарплат у клубі (приблизно п'ять мільйонів євро в рік), Євген так і не зміг стати основним гравцем команди.

Водночас після призначення в. о. головного тренера "Шальке" легендарного Хуба Стевенса, який замінив на цій посаді Доменіко Тедеско, українець перестав потрапляти до заявки на матчі.

Зазначається, що Конопляка вже поінформував своє оточення про рішення перейти в інший клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої зими Євген Коноплянка перебував за крок від переходу в турецький "Бешикташ", однак в останній момент трансфер заблокував головний тренер стамбульського клубу.

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