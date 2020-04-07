Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка заявив, що із задоволенням зіграв би проти жіночої збірної України з футболу.

"Не дивився наживо, але я бачив в Youtube відео про найжорсткiшi моменти. Цікаво, наскільки дівчата можуть бути жорсткими навіть у порівнянні з нами. Вони, за великим рахунком, нічим не поступаються. Я б дуже хотів подивитися вживу, і зіграти б з ними тим більше. Тільки один момент – ми будемо бігати тільки боком, щоб зрівняти шанси. Як крабики", – сказав Коноплянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан жіночої футбольної команди "Сент-Міррен" Джейн О'Тул показала неймовірну мужність, кулаком поставивши на місце колінну чашечку під час матчу.

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