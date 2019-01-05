Конкурент воротаря збірної України зганьбився у чемпіонаті Іспанії

Воротар "Леганеса" Іван Куельяр допустив ганебний ляп в іспанській Ла Лізі проти "Еспаньола". Конкурент українця Андрія Луніна не врятував свою команду від пропущеного м'яча.

Епізод стався на дев'ятій хвилині зустрічі. Футболіст "Еспаньола" Давид Лопес, побачивши, що Куельяр далеко вийшов з воріт, перевірив свою точність дальнім ударом. М'яч влучив у поперечину і відскочив до форварда Борхи Іглесіаса, який з кількох метрів розстріляв ворота "Леганеса".

В результаті пропущений від Іглеаса м'яч вирішив долю поєдинку: "Леганес" мінімально поступився супернику 0:1 на чужому полі.

Український воротар потрапив до заявки на поєдинок проти "Еспаньола", проте спостерігав за тим, що відбувалося на полі, з лави запасних.

Іван Куельяр twitter.com/cdleganes

Як повідомляв OBOZREVATEL :