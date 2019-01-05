Конкурент воротаря збірної України зганьбився у чемпіонаті Іспанії

Воротар "Леганеса" Іван Куельяр допустив ганебний ляп в іспанській Ла Лізі проти "Еспаньола". Конкурент українця Андрія Луніна не врятував свою команду від пропущеного м'яча.
Епізод стався на дев'ятій хвилині зустрічі. Футболіст "Еспаньола" Давид Лопес, побачивши, що Куельяр далеко вийшов з воріт, перевірив свою точність дальнім ударом. М'яч влучив у поперечину і відскочив до форварда Борхи Іглесіаса, який з кількох метрів розстріляв ворота "Леганеса".
В результаті пропущений від Іглеаса м'яч вирішив долю поєдинку: "Леганес" мінімально поступився супернику 0:1 на чужому полі.
Український воротар потрапив до заявки на поєдинок проти "Еспаньола", проте спостерігав за тим, що відбувалося на полі, з лави запасних.
Іван Куельяр
twitter.com/cdleganes
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Голкіпер національної збірної Андрій Лунін, який знаходиться в оренді в "Леганесі", міг повернутися до мадридського "Реалу". Однак конкурент на позицію українського воротаря Кейлор Навас передумав залишати столичну команду.
Кілька днів тому костариканський футболіст на своїй сторінці в Instagram запостив фото з уболівальниками королівського клубу, підписавши його "Спасибі за все". Журналісти розцінили цей жест як прощання з "Реалом", проте в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "вершкові" не відпустили Наваса.
Лунін збирається до кінця сезону залишитися в "Леганесі", де зараз виступає на правах оренди. Український голкіпер задоволений своїм становищем і звернувся до керівництва клубу залишити його до кінця сезону.
Головний тренер нинішньої команди Луніна Маурісіо Пеллегріно заявив, що хотів би залишити українця в своєму клубі.
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