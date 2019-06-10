Команда з села вийшла до УПЛ: спортивні підсумки 9 червня

Команда "Колос" з смт Ковалівка вийшла до Прем'єр-ліги, а легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін переможно повернувся в ринг. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 9 червня.

Крім того, визначився перший в історії переможець футбольної Ліги націй. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Сільська команда вийшла до Прем'єр-ліги, встановивши історичний рекорд України

Легендарний Головкін здобув перемогу яскравим нокаутом

"Шева! Шева!" Переповнена "Арена Львів" влаштувала стоячі овації Шевченко

Визначився переможець Ліги націй

Футболісти Люксембургу відмовлялися вилітати до Львова: названа причина

Визначився переможець Roland Garros

"Ні*єра собі!" Дозвілля Ломаченка шокувало мережу

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!