Команда з села вийшла до УПЛ: спортивні підсумки 9 червня

Команда "Колос" з смт Ковалівка вийшла до Прем'єр-ліги, а легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін переможно повернувся в ринг. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 9 червня.
Крім того, визначився перший в історії переможець футбольної Ліги націй. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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