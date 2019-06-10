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Команда з села вийшла до УПЛ: спортивні підсумки 9 червня

1.4тЧитати матеріал російською

Команда "Колос" з смт Ковалівка вийшла до Прем'єр-ліги, а легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін переможно повернувся в ринг. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 9 червня.

Крім того, визначився перший в історії переможець футбольної Ліги націй. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прем'єр-ліга УкраїниЛіга наційRoland Garros
Особи
Рафа НадальВасиль Ломаченко
Теги
збірна Португалії з футболуФК Колос
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