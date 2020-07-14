Колишня теща Андрія Аршавіна Наталія Саричева звинуватила футболіста в нещирому ставленні до дітей.

Мати другої дружини Аршавіна Аліси Казьміної, яка розлучається з Андрієм, залишила гнівний коментар в Instagram під спільним відео знаменитого росіянина з дітьми.

"Тато у справі", – підписав спортсмен свою публікацію.

"Тато у справі? Спроба показної реабілітації після груповухи. Навряд чи тобі це допоможе", – відреагувала Саричева.

Колишня теща Аршавіна про відео футболіста: реабілітація після груповухи Instagram Андрія Аршавіна

Деякі користувачі почали сперечатися з жінкою, але вона у відповідь зазначила, що Аршавін кинув уже дві сім'ї.

У 2016 році футболіст одружився з Алісою Казьміною, в лютому 2017-го у них народилася дочка. У кінці 2018-го з'явилося відео, на якому Аршавін обіймається з невідомою дівчиною. На початку 2019-го Аліса Казьміна розповіла про розставання з чоловіком і початок шлюборозлучного процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша дружина футболіста Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку Аршавіна.