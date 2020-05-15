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16 травня • оновлено в 03:32
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Колишній гендиректор "Зорі" втік до Росії

19т
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Колишній генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов після звільнення з клубу перебрався до Росії.

Про це розповів ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов, коментуючи конфлікт каналів "Футбол 1/2/3" з функціонером.

"Рафаїлов розповідав, що нам Ахметов пише план програми? Я поважаю похилий вік людини. Ну що мені – назвати це маячнею? Дати інтерв'ю у відповідь? Ну навіщо? Щоб мій син читав, що я з кимось сварюся? Може, у нього якісь образи на щось. Думаю, що він недооцінена людина. Не вистачало йому уваги. Ним була виконана велика робота. Причому у Вернидуба те ж саме. У них почуття недооціненості. Рафаїлов зараз, по-моєму, живе у Краснодарі. І звідти продовжує з кимось лаятися", – сказав Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб навідріз відмовився від роботи в Росії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Денисов Сергій Рафаїлов
Тег
ФК Зоря
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