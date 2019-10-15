Коли жеребкування Євро-2020: в якому кошику Україна

Напередодні збірна України з футболу обіграла команду Португалії і достроково кваліфікувалася до фінальної частини Євро-2020.

"Синьо-жовті" за два тури до фінішу забронювали собі не тільки путівку на турнір, але й чільне місце у відбірковій групі. Це істотно підвищує шанси підопічних Андрія Шевченка потрапити до першого кошика під час жеребкування першості. Для цього українцям необхідно опинитися у шістці кращих переможців груп.

Сама процедура відбудеться вже 30 листопада цього року в столиці Румунії Бухаресті. Початок – о 19:00 за київським часом.

Україна – Португалія

24 учасники фінальної стадії будуть розбиті на шість груп по чотири команди. Вихід на чемпіонат станом на 15 жовтня гарантували собі п'ять збірних: Бельгія, Італія, Росія, Польща і Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога України над командою Португалії у відборі на Євро-2020 викликала неймовірний переполох у мережі.

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