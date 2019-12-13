Коли жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: в якому кошику "Шахтар"

У футбольній Лізі Європи у четвер, 12 грудня, відбулися матчі заключного туру групового етапу.

За їх результатами визначилися всі учасники 1/16 фіналу турніру, які сформують 16 пар першого раунду плей-офф. Україну на цій стадії представляє чемпіон країни донецький "Шахтар".

КОЛИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/16 ФІНАЛУ ЛІГИ ЄВРОПИ

Процедура жеребкування відбудеться в понеділок, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні. Початок – о 14:00 за київським часом.

ФК "Шахтар" Football.ua

КОШИКИ ДЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/16 ФІНАЛУ ЛІГИ ЄВРОПИ

32 команди будуть розбиті на два кошики – сіяних і несіяних. В посів потраплять 12 переможців груп і чотири найкращі команд з тих, які стали третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів.

На цьому етапі не можуть зустрітися клуби з однієї країни і клуби, які грали в одній групі Ліги Європи.

Сіяні: "Севілья", "Еспаньол" (обидва – Іспанія), "Мальме" (Швеція), "Базель" (Швейцарія), ЛАСК, "Зальцбург" (обидва – Австрія), "Селтік" (Шотландія), "Арсенал" , "Манчестер Юнайдет" (обидва – Англія), "Порту", "Брага", "Бенфіка" (всі – Португалія), "Гент" (Бельгія), "Істанбул ББ" (Туреччина), "Інтер" (Італія), "Аякс" (Нідерланди).

Несіяні: АПОЕЛ (Кіпр), "Копенгаген" (Данія), "Хетафе" (Іспанія), "Спортинг" (Португалія), "Клуж" (Румунія), "Айнтрахт", "Вольфсбург", "Байєр" (всі – Німеччина ), "Рейнджерс" (Шотландія), "Лудогорець" (Болгарія), "Рома" (Італія), "Вулверхемптон" (Англія), "Алкмаар" (Нідерланди), "Шахтар" (Україна), "Олімпіакос" (Греція), "Брюгге" (Бельгія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" повторило особистий антирекорд в єврокубках, вилетівши з Ліги Європи на груповій стадії.

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