Коли фінал Кубка України з футболу: ЗМІ назвали дату

Клуби української Прем'єр-ліги отримали новий проект календаря матчів, що залишилися в сезоні 2019/20, згідно з яким фінал Кубка України має відбутися 25 липня.

Як повідомляє видання Sportarena, кілька днів тому команди прийняли рішення залишити в силі дату відновлення матчів в УПЛ (30 травня) і змістити дату останнього туру чемпіонату країни з 13 на 19 липня. Півфінали Кубка заплановані на 24 червня, а поєдинки плей-офф за право зіграти в Лізі Європи – на 29 липня і 1 серпня.

Кубок України з футболу Укрінформ

Календар матчів УПЛ виглядає наступним чином:

30 травня – 24-й тур;

6 червня – 25-й тур;

13 червня – 26-й тур;

20 червня – 27-й тур;

27 червня – 28-й тур;

4 липня – 29-й тур;

11 липня – 30-й тур;

15 липня – 31-й тур;

19 липня – 32-й тур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України офіційно схвалив відновлення поєдинків УПЛ і Кубка України.

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