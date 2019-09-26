Кокоріна, який сидів на "зоні", підставила дружина: відомі подробиці

Російському футболісту Олександру Кокоріну, який вийшов із колонії, співробітники ДІБДР (ГИБДД) присудили штрафи майже на 30 тисяч рублів (приблизно 450 доларів) за час, який він провів у в'язниці.

Дружина Кокоріна Дар'я Валітова RT

Виявилося, що поки футболіст перебував в ув'язненні, його автомобілем активно користувалася дружина — російська співачка Дар'я Валітова, яка регулярно попадалася на порушенні ПДР.

Загалом вона заробила 47 штрафів. Серед її порушень — перевищення швидкості, рух смугою маршрутного транспорту, ігнорування правил дорожніх знаків і розмітки. Як повідомляє канал РЕН-ТВ, більшість штрафів дружини Кокорін вже сплатив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу за УДЗ. Футболісти відбували покарання після того, як у жовтні 2018-го стали винуватцями двох бійок у центрі Москви.

Також раніше стало відомо, що Кокорін не зіграє в російській Прем'єр-лізі за "Зеніт" до кінця 2019 року.

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