Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Кокоріна, який сидів на "зоні", підставила дружина: відомі подробиці

12.8т Читати матеріал російською

Російському футболісту Олександру Кокоріну, який вийшов із колонії, співробітники ДІБДР (ГИБДД) присудили штрафи майже на 30 тисяч рублів (приблизно 450 доларів) за час, який він провів у в'язниці.

Дружина Кокоріна Дар'я Валітова

Дружина Кокоріна Дар'я Валітова

RT

Виявилося, що поки футболіст перебував в ув'язненні, його автомобілем активно користувалася дружина — російська співачка Дар'я Валітова, яка регулярно попадалася на порушенні ПДР.

Загалом вона заробила 47 штрафів. Серед її порушень — перевищення швидкості, рух смугою маршрутного транспорту, ігнорування правил дорожніх знаків і розмітки. Як повідомляє канал РЕН-ТВ, більшість штрафів дружини Кокорін вже сплатив.

Новини
Намагалися вбити: скандал із Кокоріним і Мамаєвим отримав моторошне продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу за УДЗ. Футболісти відбували покарання після того, як у жовтні 2018-го стали винуватцями двох бійок у центрі Москви.

Також раніше стало відомо, що Кокорін не зіграє в російській Прем'єр-лізі за "Зеніт" до кінця 2019 року.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Кокорін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
18
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Российские футболисты Мамаев и Кокорин )))))фамилии прям чисто русские)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel