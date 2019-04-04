Кокорін заплакав, почувши вирок суду

Футболіст "Зеніту" Олександр Кокорін заплакав під час промови судді, яка заявила про продовження йому та іншим обвинуваченим у справі про хуліганство і нанесенні побоїв терміну арешту ще на півроку.

Кокорін (зліва) і Мамаєв

Нагадаємо, що 8 жовтня минулого року Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновників у кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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