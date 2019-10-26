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26 жовтня • оновлено в 18:46
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Кокляєв - Ємельяненко: прогноз букмекерів на найочікуваніший бій року в Росії

1.2т Читати матеріал російською

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко проведе поєдинок за правилами боксу з відомим пауерлифтером Михайлом Кокляевим.

Кокляєв - Ємельяненко: прогноз букмекерів на найочікуваніший бій року в Росії

Спортсмени поміряються силами 29 листопада на "ВТБ Арені" в Москві.

Незважаючи на старанну підготовку Кокляева, букмекери оцінюють його успіх в "найбільш очікуваному бою року" (за версією організаторів) коефіцієнтом 8,50. Показник на успіх Ємельяненка становить 1,15.

В активі 38-річного Ємельяненко 28 перемог в ММА, 7 поразок і 1 нічия. 40-річний Кокляєв - неодноразовий чемпіон і володар Кубка Росії з важкої атлетики у ваговій категорії понад 105 кг, майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики та пауерліфтингу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Ємельяненко і Кокляєв влаштували бійку в одному з московських барів. Під час бійки Ємельяненко розсік брову Кокляеву.

Відзначимо, що в квітні Олександр зірвав третій бій поспіль, розбившись на велосипеді.

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Особа
Олександр Емельяненко
Тег
Новини Росії
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