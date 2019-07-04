Клуб Ліги чемпіонів відмовився від зірки збірної України

Італійська "Аталанта" не має наміру більше працювати щодо придбання зірки збірної України Руслана Малиновського.

Причиною тому стало завершення клубу з Бергамо трансферної кампанії напередодні старту у Лізі чемпіонів.

"Трансфери? Для мене все закінчено. З купівлею Луїса Мюріеля ми отримали до складу екстраординарного нападника, який уже довів свій високий рівень", — повідомив інформаційному агентству ANSA виконавчий директор "Аталанти" Лука Перкассі.

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Руслан Малиновський ФФУ

Таким чином, серед претендентів на Малиновського залишився інший італійський клуб — "Сампдорія". За даними ЗМІ, клуб із Генуї готовий викласти за українського півзахисника до 20 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ексфутболіст збірної України Роман Зозуля підписав новий контракт із іспанським "Альбасете", відмовившись від переходу до київського "Динамо".

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