"Клоун": футболіст "Динамо" після бійки принизив двох гравців "Шахтаря"

Після матчу між "Динамо" і "Шахтарем" (1:2) щось не поділили між собою динамівець Де Пена і гірник Тайсон. Це вилилося в масову бійку між гравцями обох команд.

Микита Бурда і Жуніор Мораес ФК "Шахтар"

Захисник "біло-синіх" Микита Бурда за підсумками інциденту заявив в ефірі програми "Профутбол":

"Що трапилося? Та не знаю, я був не так близько. У "Шахтаря" є пара футболістів таких ... Дентіньо там, Мораєс ... Дентіньо кожну гру щось там бігає, показує, клоун. Він бігає, як ніби він там ці всі трофеї виграє. Та й Мораєс теж - поводиться, звичайно ... Він був у нас довгий час, всі його знають".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Динамо" і "Шахтаря" влаштували бійку після матчу. "Шахтар" обіграв принципового суперника в Києві, забивши спірний гол.

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