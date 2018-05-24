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Кличко розповів про прокол УЄФА перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві

3.6тЧитати новину російською

Поява на вулицях Києва рекламних банерів з логотипом спонсора Ліги чемпіонів компанії "Газпром" є помилкою Європейського футбольного Союзу (УЄФА). Про це заявив мер Києва Віталій Кличко напередодні фіналу турніру, у якому 26 травня битимуться мадридський "Реал" і "Ліверпуль".

"Поява в центрі Києва реклами спонсора російського "Газпрому" була помилкою з боку УЄФА. Ми попереджали і говорили, що ця реклама не повинна з'являтися. На сьогоднішній день все виправлено - реклами більше немає", - розповів Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Відзначимо, що напередодні в Києві був помічений новий банер з логотипом "Газпрому".

Як повідомляв, УЄФА та влада Києва поставили на місце російський "Газпром" через фінал Ліги чемпіонів в Києві.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особа
Віталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
УЄФА
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