Кличко розповів про прокол УЄФА перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві

Поява на вулицях Києва рекламних банерів з логотипом спонсора Ліги чемпіонів компанії "Газпром" є помилкою Європейського футбольного Союзу (УЄФА). Про це заявив мер Києва Віталій Кличко напередодні фіналу турніру, у якому 26 травня битимуться мадридський "Реал" і "Ліверпуль".

"Поява в центрі Києва реклами спонсора російського "Газпрому" була помилкою з боку УЄФА. Ми попереджали і говорили, що ця реклама не повинна з'являтися. На сьогоднішній день все виправлено - реклами більше немає", - розповів Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Відзначимо, що напередодні в Києві був помічений новий банер з логотипом "Газпрому".

Як повідомляв, УЄФА та влада Києва поставили на місце російський "Газпром" через фінал Ліги чемпіонів в Києві.