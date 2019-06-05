ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Класні пацани!" Українські спортсмени підтримали збірну Росії

2.8тЧитати матеріал російською

Українські спортсмени з молодіжної збірної по футболу підтримували збірну Росії з хокею і висловлювали своє захоплення росіянами.

Видання Sports.ru пише, що "молодіжки" Росії і України жили в одному готелі під час турніру з футболу Slovakia Cup, який пройшов в Братиславі.

Так, український футболіст Іван Литвиненко зізнався, що вболівав за російських хокеїстів на чемпіонаті світу з хокею.

Новини
Подвиги Зинченко: главные новости футбола

"Та яка політика? Ми про це навіть не думали, відразу нормально спілкувалися. Вони такі ж, як і ми. Жили разом, їли поруч, базікали на різні теми, в основному про футбол: який рівень чемпіонату, які зарплати. Все позитивно було. Грали в теніс і більярд, разом купалися в басейні. Обмінялися контактами", – розповів українець.

Литвиненко додав, що разом з росіянами дивився хокейний матч між збірними РФ і США і підтримував російську команду.

"Ну як - особисто я переживав і радів шайбам, інші наші пацани теж", – додав він.

Владислав Мудрик

Владислав Мудрик

Також захисник збірної України Владислав Мудрик назвав гравців збірної Росії "класними".

"Все пацани – класні. Все було шикарно. Спілкувалися з ними, команда у них сильна!" – ділився українець.

18-річний Литвиненко є гравцем українського клубу "Дніпро-1". У сезоні 2019/20 команда буде виступати в Українській Прем'єр-лізі. Мудрик виступає за ФК "Карпати".

Іван Литвиненко

Іван Литвиненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник Тарас Михалик розповів про перехід в московський "Локомотив" з київського "Динамо" влітку 2013 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Теги
Молодіжна збірна України з футболузбірна Росії з хокеюспорт
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
49
2
Смішно
6
Цікаво
19
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
нормальные отношения с Россией карежит. как святая вода для нечисти.у нациков все козыря из рук выбивают.как так мы ж з нымы воюемо.ха-ха-ха
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха..И что вы хотите от этих "спортсменов"?..У них в голове наследственная пустота для лучшей балансировки точек тела в районе жопы..Не верите-послушайте "лучшего Футболиста" Украины,шевченко..Он двух слов связать не может,к тому же дикция у него как у папуаса..Есть исключения,которые "только подтверждают правило"..ха-ха-ха..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Сейчас затравят парней
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки