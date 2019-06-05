"Класні пацани!" Українські спортсмени підтримали збірну Росії

Українські спортсмени з молодіжної збірної по футболу підтримували збірну Росії з хокею і висловлювали своє захоплення росіянами.

Видання Sports.ru пише, що "молодіжки" Росії і України жили в одному готелі під час турніру з футболу Slovakia Cup, який пройшов в Братиславі.

Так, український футболіст Іван Литвиненко зізнався, що вболівав за російських хокеїстів на чемпіонаті світу з хокею.

"Та яка політика? Ми про це навіть не думали, відразу нормально спілкувалися. Вони такі ж, як і ми. Жили разом, їли поруч, базікали на різні теми, в основному про футбол: який рівень чемпіонату, які зарплати. Все позитивно було. Грали в теніс і більярд, разом купалися в басейні. Обмінялися контактами", – розповів українець.

Литвиненко додав, що разом з росіянами дивився хокейний матч між збірними РФ і США і підтримував російську команду.

"Ну як - особисто я переживав і радів шайбам, інші наші пацани теж", – додав він.

Владислав Мудрик

Також захисник збірної України Владислав Мудрик назвав гравців збірної Росії "класними".

"Все пацани – класні. Все було шикарно. Спілкувалися з ними, команда у них сильна!" – ділився українець.

18-річний Литвиненко є гравцем українського клубу "Дніпро-1". У сезоні 2019/20 команда буде виступати в Українській Прем'єр-лізі. Мудрик виступає за ФК "Карпати".

Іван Литвиненко

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