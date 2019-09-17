Головна Новини
17 вересня • оновлено в 12:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Кіркоров" у "Манчестер Сіті": Зінченко розповів про найдивнішого гравця в команді

681 Читати матеріал російською

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про свого партнера з команди — аргентинського захисника Ніколаса Отаменді, назвавши його найбільш стильним гравцем клубу.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

ФК "Манчестер Сіті"

"Хто в команді найстильніший? Я б сказав, що Отаменді. Він щодня приходить у новому "прикиді", щоразу на ньому нова річ. Дуже хотів би подивитися на його гардероб. Думаю, він точно не поступиться Кіркорову. Мені здається, він знімає окремий будинок для своїх речей. Він дійсно кожного дня приходить у чомусь новому!" — розповів Зінченко в інтерв'ю Youtube-каналу "Трендець".

Ніколас Отаменді

Ніколас Отаменді

Instagram

Ніколас Отаменді

Ніколас Отаменді

Instagram

Новини
Кращий і гірший: Зінченко здивував своєю грою за "Манчестер Сіті"

Українець назвав Отаменді також найбільшим відлюдником у команді.

"У команді Отаменді спілкується тільки з Агуеро та з одним із фізіотерапевтів. Він практично не розмовляє англійською. Є тільки декілька людей, з ким він може поговорити, а так ходить мовчки. Англійською не може навіть двох слів зв'язати, хоча в команді вже більше трьох років", — додав Олександр Зінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 18 вересня "Манчестер Сіті" зіграє з "Шахтарем" в 1-му турі групового турніру Ліги чемпіонів. Початок гри — о 22.00.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel