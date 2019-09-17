"Кіркоров" у "Манчестер Сіті": Зінченко розповів про найдивнішого гравця в команді

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів про свого партнера з команди — аргентинського захисника Ніколаса Отаменді, назвавши його найбільш стильним гравцем клубу.

Олександр Зінченко ФК "Манчестер Сіті"

"Хто в команді найстильніший? Я б сказав, що Отаменді. Він щодня приходить у новому "прикиді", щоразу на ньому нова річ. Дуже хотів би подивитися на його гардероб. Думаю, він точно не поступиться Кіркорову. Мені здається, він знімає окремий будинок для своїх речей. Він дійсно кожного дня приходить у чомусь новому!" — розповів Зінченко в інтерв'ю Youtube-каналу "Трендець".

Ніколас Отаменді Instagram

Ніколас Отаменді Instagram

Українець назвав Отаменді також найбільшим відлюдником у команді.

"У команді Отаменді спілкується тільки з Агуеро та з одним із фізіотерапевтів. Він практично не розмовляє англійською. Є тільки декілька людей, з ким він може поговорити, а так ходить мовчки. Англійською не може навіть двох слів зв'язати, хоча в команді вже більше трьох років", — додав Олександр Зінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 18 вересня "Манчестер Сіті" зіграє з "Шахтарем" в 1-му турі групового турніру Ліги чемпіонів. Початок гри — о 22.00.

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