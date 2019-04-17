Зупинило "Аякс": названо унікальне досягнення "Динамо" в Лізі чемпіонів

Футболісти київського "Динамо" залишилися поки єдиними, кому вдалося залишити свої ворота в недоторканності і не пропустити вдома від амстердамського "Аякса".

Клуби зустрічалися в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перший матч в Амстердамі завершився перемогою "Аякса" - 31, а в матчі-відповіді на НСК Олімпіском киянам вдалося не пропустити в свої ворота - 0:0.

амстердамський "Аякс"

Після цього на своєму полі від голландців пропускали "Баварія", "Бенфіка", АЕК, "Реал" і "Ювентус".

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" здобув сенсаційну перемогу в Турині над "Ювентусом" і пробився в півфінал ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники італійської поліції провели спецоперацію, в результаті якої були затримані 54 фаната голландського "Аякса", які прибули в Турин на матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

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