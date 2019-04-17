МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Зупинило "Аякс": названо унікальне досягнення "Динамо" в Лізі чемпіонів

995Читати матеріал російською

Футболісти київського "Динамо" залишилися поки єдиними, кому вдалося залишити свої ворота в недоторканності і не пропустити вдома від амстердамського "Аякса".

Клуби зустрічалися в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перший матч в Амстердамі завершився перемогою "Аякса" - 31, а в матчі-відповіді на НСК Олімпіском киянам вдалося не пропустити в свої ворота - 0:0.

амстердамський "Аякс"

амстердамський "Аякс"

Після цього на своєму полі від голландців пропускали "Баварія", "Бенфіка", АЕК, "Реал" і "Ювентус".

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" здобув сенсаційну перемогу в Турині над "Ювентусом" і пробився в півфінал ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники італійської поліції провели спецоперацію, в результаті якої були затримані 54 фаната голландського "Аякса", які прибули в Турин на матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Динамо КиївФК Аякс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки