"Київ прекрасний, але ..." президент УЄФА назвав головну проблему фіналу ЛЧ

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що головною проблемою фіналу Ліги чемпіонів стали непомірні ціни за нічліг для уболівальників.

"Київ прекрасний, але вболівальники не можуть навіть зняти кімнату під сходовим прольотом за сотні євро. Я буду пропонувати, щоб наявність готельної інфраструктури було визначальним при виборі міста, що приймає фінал. Право на проведення фіналу не повинні вигравати міста, в яких фанати змушені ночувати в гаражах", - сказав Чеферін в інтерв'ю New York Times.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.