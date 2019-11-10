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10 листопада • оновлено в 21:06
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"Ганьба": Каштру зробив заяву в прямому ефірі після матчу з "Динамо"

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Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував скандальний епізод в грі "Динамо", коли київські ультрас расистськими речiвками спровокували Тайсона.

"Не хочу обговорювати гру, зараз я просто зроблю заяву про те, що трапилося. Хочу згадати про характер, який показали мої гравці. Звертаюся до всіх, хто страждає від расизму. Особливо до тих, хто відчув його сьогодні. Це ганьба в нашому світі і сподіваюся, що всі зможуть пройти через це і впоратися з цим", - цитує ua-football флеш-інтерв'ю Каштру каналу "Футбол 1".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч на ОСК "Металіст" "Шахтар" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 18-й хвилині забив Сергій Кривцов.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Луїш Каштру
Місце
Україна Харків
Теги
БК Динамо Київ ФК Шахтар
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Серж Серж
Серж Серж
по факту-1.все видели как тайсон показал фак и начал провокацию.2.никто не показал когда что и кто кричал расистского..
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Серж Серж
Серж Серж
стандартная провокация в стиле шахтера.... не могут кроты без грязи....
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