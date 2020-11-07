Каштру: "Шахтар" принизили. Ми відчували себе зганьбленими

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що його футболісти відчувають себе недобре після поразки від менхенгладбаської "Боруссії" в Лізі чемпіонів.

Португалець зізнався, що вже обговорив із футболістами все, що потрібно було обговорити з цього поєдинку.

"Нас принизили, ми відчували себе зганьбленими, знаючи, що не зіграли на нашому рівні. Але все, для мене "Боруссія" вже закінчилася. Ми все проаналізували та обговорили, тепер це – минуле, як і все хороше, що ми зробили раніше. Це нас не цікавить. А цікавить нас сьогодення, і це сьогодення – матч із "Динамо", – цитує Каштру Shakhtar News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія" М завершився з рахунком 0:6. У цій грі "Шахтар" встановив два клубних антирекорди.