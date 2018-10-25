"Карабах" - "Ворскла": огляд матчу

У третьому матчі групового раунду Ліги Європи "Ворскла" мінімально обіграла "Карабах". Гол Кулача в дебюті другого тайму вирішив результат цього поєдинку.

Полтавчани віддали ініціативу супернику, надійно діючи в обороні. Підопічні розраховували на швидкі контратаки, переходити в які в першому таймі у них не виходило.

Після перерви команда перебудувалася і зуміла забити швидкий м'яч. Владислав Кулач дальнім ударом по центру розписався в воротах "Карабаху". Незважаючи на величезний тиск на ворота полтавці зуміли зберегти свою мінімальну перевагу до фінального свистка.

Вашій увазі відео найцікавіших моментів зустрічі.

"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Україна) 0:1

Гол: 0:1 - 48 Кулач.

"Карабах" - Вагнер, Жежнічак, Садигов, Медведєв, Герье, Гараєв, Мічел, Славчев (Озобіч, 58), Абдуллаєв (Деларж, 69), Зубір, Емегара (Мадатов, 58).

"Ворскла" - Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Якубу (Ніколас Карека, 46), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергійчук, 77; Чижов, 90), Коломоєць.

Попередження: Кулач (4), Пердута (41), Зубір (64), Даллку (79), Сергійчук (87).

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