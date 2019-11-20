Капітан збірної України визнаний найкращим у відборі Євро-2020

Голкіпера збірної України Андрія П'ятова назвали найкращим воротарем кваліфікації Євро-2020.

Андрій Пятов

Такі дані оприлюднила аналітична компанія InStat, яка оцінює гру футболістів, зважаючи на безліч критеріїв. У рейтингу воротарів, які провели у відборі не менш ніж половину матчів, П'ятов посідає перше місце.

Український кіпер грав без замін в усіх вісьмох матчах, з яких п'ять – на "нуль". У кваліфікації він пропустив всього чотири м'ячі. За індексом InStat, П'ятов отримав 312 балів. Більше тільки у Давіда Де Хеа з Іспанії – 319 балів. Однак іспанець провів всього три матчі у відборі з 10 можливих.

На другому місці серед тих, хто зіграв понад половину зустрічей – німець Мануель Ноєр. На третьому – Джордан Пікфорд з Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020.

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