Головна Новини
20 листопада • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Капітан збірної України визнаний найкращим у відборі Євро-2020

696
Читати матеріал російською

Голкіпера збірної України Андрія П'ятова назвали найкращим воротарем кваліфікації Євро-2020.

Андрій Пятов

Андрій Пятов

Такі дані оприлюднила аналітична компанія InStat, яка оцінює гру футболістів, зважаючи на безліч критеріїв. У рейтингу воротарів, які провели у відборі не менш ніж половину матчів, П'ятов посідає перше місце.

Новини
Визначилися всі можливі суперники України на Євро-2020

Український кіпер грав без замін в усіх вісьмох матчах, з яких п'ять – на "нуль". У кваліфікації він пропустив всього чотири м'ячі. За індексом InStat, П'ятов отримав 312 балів. Більше тільки у Давіда Де Хеа з Іспанії – 319 балів. Однак іспанець провів всього три матчі у відборі з 10 можливих.

На другому місці серед тих, хто зіграв понад половину зустрічей – німець Мануель Ноєр. На третьому – Джордан Пікфорд з Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Пятов
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги