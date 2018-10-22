Капітан "Реала" відзначився дикою витівкою на тренуванні - відеофакт

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос на тренуванні своєї команди штовхнув м'ячем у 21-річного одноклубника Серхіо Регілона. Інцидент трапився під час підготовки до матчу 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Вікторії".

У якийсь із моментів заняття 32-річний Рамос залишився незадоволений діями партнера з "Реалу" і висловив своє ставлення до подій таким неадекватним способом.

За повідомленням місцевих ЗМІ в стані "вершкових" тримається напружена атмосфера через тривалу безвиграшну серію королівського клубу. "Реал" не може виграти протягом п'яти матчів.

💥 Tensión en el entrenamiento del R. Madrid.



📹 @vamos pic.twitter.com/iXD3LCp7Ww - El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 жовтня 2018 р

Зустріч "Реал" - "Вікторія" відбудеться у вівторок, 23 жовтня, початок — 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, що в цей же день свою гру в ЛЧ проведе і донецький "Шахтар". На полі харківського стадіону "Металіст" підопічні Фонсеки битимуться з англійським "Манчестер Сіті".