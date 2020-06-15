Капітан "Динамо" розповів, що його врятувало від перелому в матчі з "Зорею"

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук висловив упевненість в тому, що від більш тяжкої травми в матчі з луганською "Зорею" його вберегли щитки.

Футболіст "біло-синіх" ледь не отримав перелом ноги на 82-й хвилині зустрічі після того, як захисник луганчан Ловро Цвек в'їхав прямою ногою в суперника, пробивши тому екіпіровку. Сидорчук був змушений залишити поле, а після гри йому наклали п'ять швів.

"Коли тільки сталося зіткнення, і я лежав на полі, було просто боляче, але ані про перелом, ані про щось інше серйозне я не думав, але, коли спустив гетри і побачив рану, з'явилася думка, що міг бути відкритий перелом. Удар, звичайно, був дуже сильний, Цвек навіть пробив щиток, але вважаю, саме він мене і захистив. Якби не він, думаю, все було б набагато гірше. Пощастило, що під час гри щиток сповз до самого низу і дійсно допоміг", – цитує Сергія прес-служба "Динамо".

Відзначимо, що Сидорчуку знадобитися для відновлення від семи до 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" обіграло луганську "Зорю" в 26-му турі УПЛ і вийшло на друге місце в турнірній таблиці.