"Триває розгляд": у Росії відреагували на заборону брати участь у ЧС-2022

У Російському антидопінговому агентстві (РУСАДА) не отримували офіційних повідомлень про заборону національній команді брати участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року.

Про це, коментуючи інформацію телеканалу beIN Sports, заявив гендиректор РУСАДА Юрій Ганус. Водночас він не виключає такого розвитку подій.

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"Жодних офіційних документів від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на цю тему ми не отримували. Я вважаю, що для подібних заяв, поки триває судовий розгляд, ще занадто рано", – наводить слова Гануса "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком WADA ухвалив рішення про усунення Росії від участі у найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не стосуватиметься чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Росія була покарана за маніпуляції з даними допінг-проб Московського антидопінгового центру.

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