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7 лютого • оновлено в 09:36
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"Триває розгляд": у Росії відреагували на заборону брати участь у ЧС-2022

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У Російському антидопінговому агентстві (РУСАДА) не отримували офіційних повідомлень про заборону національній команді брати участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року.

Про це, коментуючи інформацію телеканалу beIN Sports, заявив гендиректор РУСАДА Юрій Ганус. Водночас він не виключає такого розвитку подій.

Капітан збірної Росії Артем Дзюба

Капітан збірної Росії Артем Дзюба

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WADA висунуло нові звинувачення Росії

"Жодних офіційних документів від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на цю тему ми не отримували. Я вважаю, що для подібних заяв, поки триває судовий розгляд, ще занадто рано", – наводить слова Гануса "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком WADA ухвалив рішення про усунення Росії від участі у найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не стосуватиметься чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Росія була покарана за маніпуляції з даними допінг-проб Московського антидопінгового центру.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
допінговий скандал ЧС-2022
Теги
збірна Росії з футболу WADA
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
А тем временем, сборная Украины,чемпион мира по футболу. U21
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0
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Петров Игорь
Петров Игорь
...дуракам покажут запись сочинской олимпиады, и вата снова будет праздновать победы.
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9
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень правильно! Мошенники и допингисты росейские должны сидеть в тюрьме! И на паРРаше! Но не на ЧМ 2022!
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9
2
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Wick John, доживете до уровня Норвегии сможете принимать лекарства от астмы,а пока мельдоний и боярышник на здорлвье
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4
0
Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, норвежцы постоянно принимают допинг под видом лекартсва от астмы и их никто не дисквалифицировал
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