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Італійський клуб заплатить фантастичну суму за гравця збірної України

1.8тЧитати матеріал російською

Італійська "Сампдорія" готова заплатити 20 мільйонів євро за трансфер футболіста збірної України Руслан Малиновський, який виступає за бельгійський "Генк".

Як повідомляє Le Bombe Di Vlad, український хавбек може стати гравцем клубу з Генуї вже в найближчу добу - після того, як пройде медобстеження в новій команді.

Контракт з Малиновським буде підписаний на 5 років.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

ФФУ

Варто відзначити, що також на Руслана претендували італійська "Аталанта" і іспанська "Валенсія". "Сампдорія" в сезоні, що завершився, зайняла 9-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про майбутнє Руслана Малиновського висловився наставник "Генка".

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Тема
Трансфери
Особа
Руслан Малиновський
Місце
ІталіяГенуя
Теги
ФК СампдоріяФК Генкзбірна України з футболу
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