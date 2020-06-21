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Італійський клуб невдалою фотографією спровокував расовий скандал в Twitter

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,1 т.
Італійський клуб невдалою фотографією спровокував расовий скандал в Twitter

Захисник "Торіно" Ніколя Н'Кулу підтримує акцію Black Lives Matter під час матчу 25-го туру чемпіонату Італії проти "Парми"

Захисник футбольного клубу "Торіно" Ніколя Н'Кулу приєднався до акції Black Lives Matter під час матчу 25-го туру чемпіонату Італії проти "Парми".

Камерунський захисник встав на одне коліно і підтримав рух за права темношкірих. Поруч з ним знаходився капітан туринського клубу Андреа Белотті, який залишився в стороні від акції, спокійно стояв і дивився на Н'Кулу.

Твіттер "Торіно" виклав фотографію з вчинком Ніколя з хештегом #blacklivesmatter і шістьма емодзі з кулаками різних кольорів шкіри. Але через дивну композиції кадру здалося, ніби камерунець став на коліно перед Белотті. Цей кадр викликав справжній скандал в коментарях під фото.

"На одній картинці "Торіно" ненароком резюмував привілеї білошкірого населення і систематичну владу білих над чорними. І те, що фото до сих пір не видалили, говорить багато про що. Ганьба"

"На одній картинці "Торіно" ненароком резюмував привілеї білошкірого населення і систематичну владу білих над чорними. І те, що фото до сих пір не видалили, говорить багато про що. Ганьба"

"Белотті теж потрібно було встати на коліно, а то зараз виглядає так, ніби Н'Кулу схиляється перед Белотті. І все здається расистською картинкою. Багатьом білим людям потрібно приєднуватися [до акції #BLM]. І не з примусу, а тому що вони самі вірять в це "

"Белотті теж потрібно було встати на коліно, а то зараз виглядає так, ніби Н'Кулу схиляється перед Белотті. І все здається расистською картинкою. Багатьом білим людям потрібно приєднуватися [до акції #BLM]. І не з примусу, а тому що вони самі вірять в це "

"Мало що змінилося з першої зустрічі Робінзона Крузо і П'ятниці"

"Мало що змінилося з першої зустрічі Робінзона Крузо і П'ятниці"

"Тільки п'ятирічний малюк побачить в цій фотографії расизм. Просто поганий вибір, і все"

"Тільки п'ятирічний малюк побачить в цій фотографії расизм. Просто поганий вибір, і все"

"Цілковита незручність, яка просуває ідеологію переваги білого населення. Це показує, наскільки "Торіно" заріс расизмом. Власники, сммщік, футболісти і всі, хто стоїть за цією ідеєю, – повно людей. Це ганьба"

"Цілковита незручність, яка просуває ідеологію переваги білого населення. Це показує, наскільки "Торіно" заріс расизмом. Власники, сммщік, футболісти і всі, хто стоїть за цією ідеєю, – повно людей. Це ганьба"

"Єдиний, хто допустив помилку, – це сммщік "Торіно", який запостив фотку, а не Белотті. Це було святкування гола, і Белотті чекав, поки партнер встане і закінчить акцію, щоб обійняти його"

"Єдиний, хто допустив помилку, – це сммщік "Торіно", який запостив фотку, а не Белотті. Це було святкування гола, і Белотті чекав, поки партнер встане і закінчить акцію, щоб обійняти його"

"Адмін" Торіно "під наркотою або як ??? Тому що що це за фігня!"

"Адмін" Торіно "під наркотою або як ??? Тому що що це за фігня!"

"Торіно" виграв челлендж Black Lives Matter "

"Торіно" виграв челлендж Black Lives Matter "

"Расизм тільки в ваших головах, це лише причина для розпалювання воєн. Я правда ціную те, що створили в "Торіно". Вони продемонстрували, як нерозумно вірити, що приниження білих людей – єдиний спосіб показати "підтримку". Просто переверни правила – і що? Вийде расизм "

"Расизм тільки в ваших головах, це лише причина для розпалювання воєн. Я правда ціную те, що створили в "Торіно". Вони продемонстрували, як нерозумно вірити, що приниження білих людей – єдиний спосіб показати "підтримку". Просто переверни правила – і що? Вийде расизм "

"Якимось чином італійський футбол завжди робить невірно, коли справа доходить до расизму. З усіх фотографій, які у них були,"Торіно" запостив саме чорного, який схилив коліно перед білим"

"Якимось чином італійський футбол завжди робить невірно, коли справа доходить до расизму. З усіх фотографій, які у них були,"Торіно" запостив саме чорного, який схилив коліно перед білим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше статуя легендарного бодібілдера і актора Арнольда Шварценеггера постраждала під час чергової акції руху Black Lives Matter.

Джерело:Євроспорт
ІталіяТуринЧемпіонат ІталіїФК Торіно
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