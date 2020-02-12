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12 лютого • оновлено в 18:43
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Італійський арбітр дискваліфікований за побиття футболіста

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Арбітр матчу однієї з нижчих італійських ліг отримав річну дискваліфікацію за удар головою голкіпера однієї з команд після матчу.

Як повідомляє агентство NationalPost, під час матчу між Борго Мол'яно та Монтоттоне Антоніо Мартін'єллі показав червону картку воротареві господарів Маттео Чіччіолі. Голкіпер хотів обговорити з суддею вилучення, тому зустрівся з ним ще раз вже після закінчення зустрічі. Мартін'єллі вирішив обійтися без слів і вдарив футболіста головою з такою силою, що йому довелося звертатися в лікарню.

Італійський арбітр отримав річну дискваліфікацію

Італійський арбітр отримав річну дискваліфікацію

Sportskeeda

Варто відзначити, що дискваліфікація арбітра розповсюджується не тільки на обслуговування матчів, а й на відвідування футбольних об'єктів італійських команд всіх рівнів, а також поєдинків національної збірної.

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Тема
Чемпіонат Італії
Місце
Італія
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