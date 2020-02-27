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27 лютого • оновлено в 12:44
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Іспанський уболівальник заразився коронавірусом на матчі Ліги чемпіонів

1.7т
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У вболівальника іспанської "Валенсії", який побував днями в Мілані на матчі Ліги чемпіонів, було діагностовано зараження коронавірусом.

44-річний чоловік відправився в Італію на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому його клуб протистояв "Аталанті" (перемога італійського клубу – 4:1).

У вболівальника іспанської "Валенсії" був виявлений коронавірус після візиту до Мілана

У вболівальника іспанської "Валенсії" був виявлений коронавірус після візиту до Мілана

marca.com

Після повернення додому уболівальник незабаром звернувся в одну з міських лікарень Валенсії з "легкими симптомами", інформує Marca. Після первинного обстеження чоловік був визнаний зараженим. Пацієнта направили на повторне обстеження в Мадрид, де буде проведено ще один медогляд і початковий діагноз можуть підтвердити або спростувати.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Іспанії, це вже другий випадок зараження коронавірусом у Валенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше після матчу "Аталанта" – "Валенсія" коронавірус був виявлений у вболівальника з Хорватії, який також повернувся на батьківщину.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Валенсія
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсія
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