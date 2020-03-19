Іспанські ЗМІ розповіли про майбутнє Луніна в "Реалі"

Український голкіпер "Реала", який виступає в "Ов'єдо" на правах оренди, Андрій Лунін не стане другим воротарем мадридського клубу в наступному сезоні.

Як повідомляє Marca, Лунін та син наставника "Реала" Зінедіна Зідана Люка є варіантами на майбутнє. Зараз запасним голкіпером команди є Альфонс Ареола, що прийшов у "Реал" в результаті обміну з "ПСЖ". Орендна угода з французом розрахована на один сезон, але може бути продовжена ще на рік. Ареола відмінно почуває себе в Мадриді, тому буде не проти затриматися в Іспанії.

Андрій Лунін в складі "Реала"

У нинішньому сезоні Ареола провів три повних матчі іспанської Ла Ліги та взяв участь у двох поєдинках Ліги чемпіонів, вийшовши на один з них із лави запасних. Також на його рахунку три гри в Кубку Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін продовжує отримувати достатню кількість практики в "Ов'єдо", будучи однією з головних зірок команди. Нещодавно він провів перший "сухий" матч у складі астурійського клубу.

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