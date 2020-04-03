Іспанські вболівальники висміяли Артема Дзюбу

Іспанські вболівальники посміялися над словами капітана збірної Росії Артема Дзюби, який заявив, що виступи за мадридський "Реал" є його мрією.

Як повідомляє інформагентство Чемпіонат, спочатку на англомовній версії видання Marca з'явилася новина з цитатою росіянина. У газеті його назвали "катом" збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2018 року.

Артем Дзюба

"Я мріяв грати за "Реал" з самого дитинства, коли за команду виступали Рауль Гонсалес, Роберто Карлос, Фернандо Редондо і Роналдо", – сказав Дзюба.

Ця заява повеселила читачів Marca, які тут же почали жартувати в коментарях.

"Він навіть не рівень "Леганеса"", "Дзюба хотів би зіграти за "Реал"? І я теж! І виграти три чемпіонства поспіль", "Ласкаво просимо в клуб, машина", "Ви пишете "кат Іспанії на ЧС", тому що навіть не знаєте, хто це такий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський журналіст Василь Уткін у грубій формі відповів на критику Артема Дзюби, пославши його на три літери.

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