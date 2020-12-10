"Інтер" – "Шахтар": відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Чемпіон України донецький "Шахтар" звів унічию свій вирішальний матч в Лізі чемпіонів. Зустріч 6-го туру проти італійського "Інтера" пройшла в Мілані на "Джузеппе Меацца" і завершилася з рахунком 0:0.

Більшу частину ігрового часу підопічні Луїша Каштру провели в обороні. Італійці постояли били по воротах Трубіна, але в заключних епізодах удача була на боці "Шахтаря".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам огляд цієї зустрічі

"Інтер" Італія – "Шахтар" Україна 0:0 (0:0, 0:0)

Інтер – Ханданович, Янг (Перішич, 68), Бастони (Д`Амброзіо, 85), Шкріньяр, Хакимі (Дарміан, 85), Барелла, Гальярдіні (Санчес, 75), Брозовіч, де Врей, Мартінес (Еріксен, 85), Лукаку.

Шахтар – Трубін, Вітао (Хочолава, 36), Матвієнко, Додо, Бондар, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрік, 64), Степаненко, Тайсон (Дентіньо, 86), Майкон.

Попередження: Вітао (29), Гальярдіні (29), Хакимі (39), Брозовіч (61), Трубін (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Лігу Європи пробилося київське "Динамо". Столичні футболісти в 6-му турі ЛЧ перемогли угорський "Ференцварош".