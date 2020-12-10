Імениті клуби влаштували в Лізі Європи "договірний матч онлайн". Відео

Італійський "Наполі" й іспанський "Реал Сосьєдад" оригінально завершили свій матч у 6-му турі групового етапу Ліги Європи.

Після того як гравець гостей Вілліан Жозе на 92-й хвилині зрівняв рахунок, команди зупинилися. Обидва клуби влаштовувала нічия, й останні хвилини зустрічі перетворилися на своєрідний "договірняк онлайн", коли ніхто не хотів форсувати події.

Італійські футболісти за решту хвилин зробили понад 100 передач, просто перекочуючи м'яч на своїй половині поля. Іспанські гравці не робили жодних спроб відібрати шкіряну сферу.

У підсумку поєдинок так і завершився – 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи відбудеться в понеділок, 14 грудня. Уже опублікували список телеканалів, які покажуть урочисту церемонію.